Мошенница-супервайзер из Мордовии получила условный срок за кражу сладостей на 390 тыс.

В Октябрьском суде Саранска вынесли приговор сотруднице ООО ТД "Ламзурь". 37-летнюю женщину обвиняли в мошенничестве в крупном размере.

В пресс-службе суда сообщили, что дама работала в должности супервайзера отдела продаж. Пользуясь должностью, она решила нажиться за счет работодателя. Мошенница составила фиктивные договора поставки с несуществующими организациями. Обманув операциониста организации, дамочка получила товарные накладные на отгрузку, и, не сообщая о своих намерениях кладовщице, унесла со склада кондитерские изделия. В общей сложности аферистка украла сладостей на сумму более 390 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимая свою вину полностью признала и раскаялась в содеянном. Потерпевшая сторона прониклась и просила суд строго не наказывать подсудимую. В итоге женщину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru