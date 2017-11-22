Легкоатлетка Ирина Курбакова из Мордовии завоевала 2 золотые медали на всероссийском турнире в Казани

Всероссийский турнир по легкой атлетике памяти Юрия Красильникова закончился в Казани (Татарстан). Участие в нем приняли и представители Мордовии.

Учащаяся саранской гимназии №12 Ирина Курбакова выиграла на этих соревнованиях две золотые медали на дистанциях 60 и 200 метров. Еще один мордовский спортсмен, Владислав Борисов, занял пятое место в толкании ядра.

Как сообщалось ранее, гимнастки из Мордовии выиграли 13 медалей на первенстве городского округа Озеры "Звездный час". Участницами турнира были более 300 человек из разных городов РФ.

Источник: mordovia-sport.ru