Владимир Волков назвал ориентировочную дату торжественного открытия аэропорта в Саранске

В феврале 2018 года состоится торжественное открытие аэропорта Саранска. Об этом сообщил глава Мордовии Владимир Волков во время визита в регион-13 главы Минтранса РФ Максима Соколова и полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича.

"Все работы по строительству аэропортового комплекса, включая взлетно-посадочную полосу, навигацию, мы планируем завершить к 31 декабря. Первый авиарейс назначен на февраль следующего года. Именно в этом месяце и состоится торжественное открытие аэропорта. Параллельно откроем и дорогу – восточный обход Саранска", - сказал Волков, отдельно поблагодарив Соколова за помощь в постройке восточного обхода, так как дорога не входила в план подготовки к ЧМ-2018.

Источник: "Известия Мордовии".