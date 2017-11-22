В Мордовии пьяный водитель "пятнадцатой" лоб в лоб протаранил "Хюндай": есть пострадавшие

В Рузаевском районе Мордовии произошло "пьяное" ДТП. Как стало известно, недалеко от села Инсар-Акшино нетрезвый водитель на вазовской "пятнадцатой" выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с "Хюндай Элантра".

Свидетели происшествия выложили фото с места ЧП в соцсети и сообщили, что в иномарке на момент аварии находились 2 человека. По предварительным данным, водитель не пострадал, а вот девушка, ехавшая в качестве пассажира, получила травмы.

Что касается ВАЗа, то в нем ехали трое парней – водитель и 2 пассажира. По неофициальным данным, все они находились в состоянии опьянения. Информации об их состоянии здоровья нет.