Две автоледи из Саранска отдали интернет-мошенникам более 11 тыс. рублей за полисы ОСАГО

В полицию Саранска пришли две автоледи, которые сообщили, что стали жертвами мошенников в Интернете. Первой стала 26-летняя жительница Химмаша, которая на одном из сайтов увидела объявление о продаже страхового полиса ОСАГО. Продавец потребовал предоплату в 6 177 рублей, которую девушка отправила на банковский счет. Однако документ она так и не получила.

Второй пострадавшей стала 37-летняя жительница поселка Луховка. Ее также обманули при покупке страхового полиса на том самом сайте, что и первую жертву. За оформление полиса дама заплатила 5 096 рублей предоплаты.

По данным фактам проводятся проверки.

Источник: 13.мвд.рф