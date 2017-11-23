Сергей Емелин завоевал серебро на молодежном первенстве мира по греко-римской борьбе

На первенстве мира по спортивной борьбе среди молодежи, которое проходит в польском городе Быдгощ, состоялись соревнования среди борцов греко-римского стиля в весовой категории до 59 кг. Серебряную медаль здесь взял воспитанник СШОР Мордовии по греко-римской борьбе им. А. Мишина Сергей Емелин.

Наш спортсмен успешно преодолел предварительную стадию, а также четвертьфинал и полуфинал, а в решающем поединке уступил японцу Масуто Каване.

Напомним, что Сергей Емелин является действующим чемпионом Европы среди молодежи.

Как сообщалось ранее, борцы греко-римского стиля из Рузаевки привезли 6 медалей с открытого Кубка Самарской области "Надежды России".