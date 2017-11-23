"Мордовия" минимально одолела "Юниор-Спутник" в Нижнем Тагиле

Хоккеисты саранской "Мордовии" одержали победу над командой "Юниор-Спутник" из Нижнего Тагила в первом матче очередного тура первенства ВХЛ. Встреча прошла в Нижнем Тагиле и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Аутсайдер дал серьезный бой саранским хоккеистам. Единственный гол был забит на 17-й минуте – отличился Швейкин. В дальнейшем вратари обеих команд показали отличную игру и не позволили полевым игрокам забить еще хотя бы один гол.

"Юниор-Спутник" – "Мордовия" - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба:

0:1 – Швейкин (Колычев, Медведев) (16:27).