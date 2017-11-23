Итоги операции "Алкоголь" в Мордовии: изъято 540 литров контрафактной продукции

В Мордовии подведены итоги операции "Алкоголь". В ходе мероприятия правоохранители изъяли 540 литров контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Всего за 10 дней спецоперации было проверено 310 торговых точек и составлено более 60 административных протоколов. Среди них были протоколы за нарушение правил розничной продажи продукции, за реализацию алкоголя несовершеннолетним и другие.

Было возбуждено одно уголовное дело по факту приобретения немаркированной алкогольной продукции на автодороге Р-158 на общую сумму более 100 тысяч рублей. Еще два уголовных дела возбуждены по фактам обнаружения алкогольной продукции с поддельными акцизами.

Источник: 13.мвд.рф