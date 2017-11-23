В Мордовии пьяный владелец кафе упал с крыльца и захотел получить страховую выплату

Находчивый ресторатор из Мордовии попытался выдать бытовую травму за производственную. Как стало известно, мужчина около 11 часов вечера упал с крыльца собственного кафе. После этого он решил получить страховую выплату и рассказал, что травмы получил на работе.

Как рассказали участники республиканского совещания по вопросам улучшения условий и охраны труда, ресторатор на момент падения был в нетрезвом состоянии. В выплатах предпринимателю было отказано.

Как сообщалось ранее, в Ленинском райсуде Саранска прекращено уголовное дело в отношении чиновницы из Госкомитета Мордовии по делам молодежи. Женщину обвиняли в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Источник: "Известия Мордовии".