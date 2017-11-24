"Мордовия" забросила 5 безответных шайб "Юниор-Спутнику" в повторном матче

Хоккеисты "Мордовии" одержали разгромную победу над "Юниор-Спутником" во втором матче. Встреча в Нижнем Тагиле завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

Дублем в этом матче отметился Ахметзянов, еще по одному голу забили Абозин, Субботин и Закурин. Голкипер "Мордовии" Никита Скатов провел второй "сухой" матч кряду - напомним, что в первой игре "Мордовия" победила "Юниор-Спутник" со счетом 1:0.

"Юниор-Спутник" – "Мордовия" - 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Шайбы:

0:1 – Абозин (Дубинин) (09:40)

0:2 – Ахметзянов (Бадрутдинов, Субботин) (22:18)

0:3 – Ахметзянов (Закурин, Цыпнятов) (27:25)

0:4 – Субботин (Ахметзянов, Цицаров) (29:08) (больш.)

0:5 – Закурин (Бельский, Блохин) (30:48).