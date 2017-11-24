Юрий Воробьев: "Игра вратаря - основной фактор двух побед "Мордовии" над "Юниор-Спутником"

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев подвел итоги двух матчей с "Юниор-Спутником" в рамках первенства ВХЛ, которые завершились победами саранской команды – 1:0 и 5:0.

"Результатом я доволен, взяли 6 очков, а игрой - не во всех моментах. Если говорить о втором матче, то, наверное, команда соперника не успела восстановиться после первого матча. Вяловато они выглядели, хотя вчера нам пришлось очень тяжело. Из положительного в своей команде могу выделить игру вратаря – два матча на ноль. Думаю, это явилось основным фактором наших побед", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru