Владимир Волков поучаствовал в совещании по вопросам бюджетов субъектов РФ в 2017 году

В минувшую пятницу, 24 ноября, состоялось селекторное совещание с руководителями российских регионов под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Козака. Обсуждались вопросы исполнения бюджетов субъектов РФ 2017 года. Участником заседания стал и глава Мордовии Владимир Волков.

В первую очередь вице-премьер подчеркнул необходимость безусловного выполнения регионами первоочередных обязательств, в том числе касающихся выплаты зарплаты и ее увеличения в соответствии с майскими указами президента. Козак поставил задачу в кратчайшие сроки предусмотреть эти расходы, чтобы средства на соцвыплаты были изысканы в полном объеме.

Также обсуждались некоторые другие проблемы, в частности, вопросы выполнения субъектами РФ обязательств по кредитным соглашениям с Минфином и участия в программе реструктуризации бюджетных кредитов.

Источник: e-mordovia.ru