Итоги операции "Пешеходный переход" в Саранске: водители и пешеходы нарушают ПДД поровну

В Саранске завершилась операция "Пешеходный переход". В ходе мероприятия полицейским удалось задержать 39 нарушителей ПДД, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ. Причем пешеходы и автомобилисты нарушали правила примерно поровну - 19 против 20.

Отметим, за 10 месяцев этого года в Мордовии произошло 199 ДТП, в которых 13 пешеходов погибли, 200 пострадали.

Госавтоинспекция Мордовии в очередной раз просит всех участников дорожного движения неукоснительно следовать ПДД, что поможет избежать аварий и жертв.

Ранее сообщалось, что у "Мерседеса" оторвало всю переднюю часть после ДТП с деревом в Саранске.

Источник: gibdd.ru/r/13