В здании саранской мэрии нашли подозрительную сумку: информация о бомбе не подтвердилась

Накануне, 27 ноября, в Саранске вновь прошла информация о минировании здания мэрии. Чиновников спешно эвакуировали из помещения.

Впрочем, официально информацию об эвакуации в МВД Мордовии не подтвердили. Как стало известно, на первом этаже горадминистрации была обнаружена подозрительная сумка. Охранники здания вызвали полицию и кинологов с собаками. Однако эвакуировать сотрудников не пришлось. Оказалось, что рюкзак оставил один из посетителей.

Напомним, в минувшую пятницу, 24 ноября, в полицию поступило сообщение, что в саранской мэрии заложена бомба. Информация прошла в середине дня, примерно в 15:00 мск.

Источник: 13.мвд.рф