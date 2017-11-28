В Рузаевке женщина порезала бывшего мужа ножом во время застолья за упрек в пьянстве

Жительница Рузаевки во время застолья пырнула ножом своего бывшего супруга, который посмел обвинить ее в пьянстве. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, в полицию Рузаевского района позвонили из местной больницы и рассказали, что к ним поступил 42-летний мужчина с колото-резаной раной.

Сам пострадавший заявил, что ранение получил из-за собственной неосторожности, однако полицейские установили, что днем 21 ноября потерпевший вместе с 42-летней экс-женой пили алкоголь в ее квартире. Во время общения между ними возник конфликт, так как мужчина упрекнул бывшую пассию в чрезмерном употреблении спиртного. Дама обиделась и нанесла собутыльнику удар ножом в спину.

Источник: 13.мвд.рф