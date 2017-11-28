Петр Тултаев запретил саранским чиновникам уходить в отпуск до середины лета 2018 года

Мэр Саранска Петр Тултаев заявил, что никто из его подчиненных не уйдет в отпуск ранее второй половины июля 2018 года. Такое решение связано, в частности, с проведением в следующем году чемпионата мира по футболу, одним из организаторов которого выступает и Саранск.

"На вторую половину июля – начало августа 2018 года можете планировать отпуска. Раньше даже не просите. У нас очень много работы, поэтому каждый человек на вес золота! Впереди Новый год, вот тогда и отдохнете", - сказал Тултаев.

Ранее градоначальник рассказал о судьбе парка "Патриот", который построят в микрорайоне "Юбилейный".

Источник: adm-saransk.ru