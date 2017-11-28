На уборку снега после непогоды в Саранске было направлено 169 единиц техники

Мэр Саранска Петр Тултаев рассказал, как прошла уборка улиц после снегопада. По его словам, все работы выполняются в штатном режиме.

На улицы города в "снежные" дни выходили 169 единиц техники, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Всего на уборку зимой готовы выехать порядка 220 единиц техники муниципальных предприятий и более 30 машин управляющих компаний.

"Автомагистрали в городе расчищены неплохо. Но напоминаю, что к 7 часам утра все дороги, подъезды, подходы и остановочные карманы должны быть расчищены. Необходимые силы и средства у нас есть. Мы работаем в зимнем режиме!" - сказал Тултаев.

Источник: adm-saransk.ru