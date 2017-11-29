137 семей Мордовии награждены почетным дипломом главы республики "За заслуги в воспитании детей"

В 2011 году в Мордовии была учреждена уникальная награда - почетный диплом главы Республики Мордовия "За заслуги в воспитании детей". Ее получают те родители, которые воспитывают четырех и более детей.

Всего с 2011 года эту награду получили 137 семей Мордовии. Почетный диплом стал еще одним символом укрепления семьи, признанием успешного выполнения родительской миссии.

Как сообщалось ранее, по программе "Молодая семья" новоселье справили уже свыше 11 000 семей нашей республики.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, в этом году жилищные условия улучшат еще около 700 молодых семей.

Источник: "Известия Мордовии".