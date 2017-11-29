На курорте "Роза Хутор" на лыжи поставят людей с ограниченными возможностями

Генеральный директор "Розы Хутор" Сергей Бачин рассказал, что на курорте созданы условия для пребывания людей с ограниченными возможностями. В частности, в зимнем сезоне 2017/2018 там начнет действовать уникальная программа "Лыжи Мечты", согласно которой гости курорта с различными диагнозами смогут обучиться горнолыжному спорту. Разработчиками методики стали Сергей и Наталья Белоголовцевы (создали ее еще в 2014 году). Она была утверждена Федеральным научным центром физической культуры и спорта.



В рамках такой программы инструкторы школы горных лыж и сноуборда Riders School занимаются с людьми, страдающими ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна. Тренировки оказывают на последних реабилитационный эффект. Так, дети начинают ходить, разговаривать, учатся концентрироваться.



Как пишет издание "Аргументы и факты", Бачин считает своим долгом помогать реабилитироваться людям с ограниченными возможностями. Кроме "Розы Хутор" с уникальной методикой можно познакомиться на 34 горнолыжных курортах нашей страны. Они расположены в 24 регионах.