В Рузаевке будут судить юношу, который после застолья угнал автомобиль друга и протаранил дом

В Рузаевке под суд пойдет 19-летний юноша, который украл автомобиль. В настоящее время завершено расследование дела.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 2 сентября обвиняемый пришел в гости к приятелю, который работает водителем в одном из учреждений города. Товарищи хорошо отметили встречу, после чего хозяин уснул.

Гость вышел во двор и увидел припаркованный в гараже служебный автомобиль друга. В замке зажигания были оставлены ключи. Нетрезвый молодой человек сел за руль и отправился на чужой машине к родственнику, а затем захотел покататься по городу. Не справившись с управлением, он наехал на люк и врезался в стену жилого дома. После этого горе-водитель бросил авто на месте происшествия, вернулся в гости к приятелю, подложил ключ ему в карман и ушел.

Источник: 13.мвд.рф