Жителям Мордовии салат "Оливье" обойдется едва ли не дешевле всех в России

Мордовия вошла в число регионов РФ, где граждане смогут приготовить один из самых недорогих салатов "Оливье". Данные приводит Росстат, который ежегодно в канун Нового года подсчитывает стоимость продуктов для салата, который обожают все россияне.

Расчеты делались для приготовления "Оливье" на четверых человек. В итоге специалисты сообщили, что в Мордовии на приготовление салата нужно будет потратить 235,98 рубля. Дешевле данное блюдо обойдется только жителям Калмыкии - 229,54 рубля. На третьем месте по дешевизне продуктов расположилась Белгородская область - 236,62 рубля.