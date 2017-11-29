В Дубенской школе один из седьмых классов закрылся на карантин по ОРВИ

В одной из средних школ Дубенского района на карантин по ОРВИ закрыли 7-й "Б" класс. Об этом сообщила начальник эпидемиологического отдела Роспотребнадзора по РМ Юлия Матвеева. По ее словам, класс закрыт, поскольку более 20% учащихся не выходят на занятия из-за болезни.

Добавим, что дополнительные каникулы для детей продлятся 28 ноября по 5 декабря включительно. Матвеева отметила, что ни одного случая гриппа в регионе-13 пока не зафиксировано - ни клинически, ни лабораторно. Порог заболеваемости ОРВИ в республике не превышен.

Ранее сообщалось, что в одном из 9-х классов саранского лицея №43 был объявлен карантин.

Источник: Роспотребнадзор по РМ