Житель Саранска во время ссоры перерезал сыну сонную артерию и проткнул печень

В Саранске произошла семейная ссора, которая едва не закончилась гибелью одного из участников. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 32-летний житель Химмаша в результате конфликта был доставлен в больницу с ножевыми ранениями живота и шеи.

Как оказалось, на мужчину напал его судимый 67-летний отец. Родственники поссорились во время застолья, которые у них в квартире происходили достаточно регулярно. В пылу ссоры отец схватил со стола нож и ударил сына сначала в печень, а затем перерезал ему сонную артерию.

Раненый успел добежать до соседей и попросил вызвать ему "скорую" и полицию. Теперь его отцу грозит до десяти лет колонии.

Источник: 13.мвд.рф