В Саранске у пенсионерки украли деньги и 2 телефона, пока она кормила козлят

Жительница Химмаша обратилась в полицию с заявлением о краже. По словам 66-летней женщины, из кармана ее кофты, оставленной в сарае, исчезли 15 тысяч рублей и два мобильных телефона. Пропажу женщина заметила, когда ей потребовалось срочно позвонить.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что через некоторое время был задержан 24-летний ранее судимый молодой человек. Он сознался в совершении преступления, рассказав, что украл имущество пенсионерки, когда она кормила в сарае козлят. Незаметно вытащив из кармана кофты ценные вещи, он сбежал.

Теперь вору грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Источник: 13.мвд.рф