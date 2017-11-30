71-летняя пенсионерка украла мобильный телефон из кафе на вокзале в Мордовии

Полиция Саранска раскрыла кражу, к которой оказалась причастна 71-летняя пенсионерка. С заявлением к стражам порядка обратилась 18-летняя уроженка Ульяновской области. По словам девушки, у нее пропал мобильный телефон.

Пострадавшая поведала, что она купила билет на поезд, после чего зашла в кафе на вокзале и положила на стол свой смартфон. Уходя из заведения, девушка забыла забрать гаджет. Вернувшись домой, юная особа обнаружила пропажу, вернулась в кафе, но телефона на столе уже не нашла.

Стражами порядка задержана 71-летняя бабушка. Пожилая женщина призналась в краже и рассказала, что телефон лежал на столике, поэтому она без особых угрызений совести присвоила его. Сумма ущерба оценивается более чем в 8000 рублей.

Источник: 13.мвд.рф