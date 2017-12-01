Полицейский из Мордовии поехал на профессиональную переподготовку, а попал под домашний арест

В Белгородской области с наркотиками задержан 23-летний работник линейного отдела полиции.

Сообщается, что он приехал из Мордовии на профессиональную переподготовку. В учебное заведение он привез с собой зелье, которое припрятал в уборной. По словам задержанного, сбывать его он не собирался. Наркотик отыскали оперативники.

Подозреваемый находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Саранске двух наркоманов задержали около одного и того же дома.

Также стало известно о том, что в Саранске задержали пьяного дебошира.