Петр Тултаев: "На ЧМ-2018 ждем в Саранске не просто болельщиков, а наших заочных друзей"

Мэр Саранска Петр Тултаев принял участие в жеребьевке финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года. По итогам церемонии в столице РМ состоятся следующие матчи: Перу - Дания (16 июня), Колумбия – Япония (19 июня), Португалия – Иран (25 июня) и Панама - Тунис (28 июня).

"Будем встречать и песнями, и блины испечем, все сделаем для того, чтобы наши гости-болельщики почувствовали наше гостеприимство! Думаю, мы не ударим лицом в грязь. Наш город небольшой, компактный, и это наше преимущество. Допустим, в городах-миллионниках сложно сделать праздник, а у нас обязательно получится охватить весь город, чтобы каждый почувствовал праздник. Мы ждем не просто болельщиков, а уже наших заочных друзей", - сказал Тултаев.

Источник: "Известия Мордовии".