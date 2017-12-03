В новый дом на улице Свердлова в Саранске заселят 160 семей из аварийного жилья

В Саранске ввели в эксплуатацию 12-этажный дом, который предназначается для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В новой многоэтажке на улице Свердлова - 160 квартир. 80 из них - однокомнатные, 60 -двухкомнатные и 20 - трехкомнатные. После ввода дома в эксплуатацию новое благоустроенное жилье со всеми удобствами получат 160 семей, которые ранее ютились в аварийных строениях.

Напомним, в конце сентября глава РМ Владимир Волков поручил правительству региона разработать комплекс мер, направленных на возведение малоэтажных домов во всех районах республики.

Источник: adm-saransk.ru