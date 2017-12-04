В саранской школе-интернате дети спали на грязных постелях и вытирались одним полотенцем

Условия, в которых проживали воспитанники "Саранской специальной общеобразовательной школы-интерната" для слабослышащих детей, не соответствовали нормам. Такое заявление сделали в пресс-службе Ленинской прокуратуры Саранска по итогам проверки в учреждении.

Так, выяснилось, что постель детей менялась не так часто, как положено. Кроме того, воспитанники ели из битых тарелок. В интернатских спальнях стояли сломанные прикроватные тумбочки и шкафы, в ванной комнате - душ без насадки. На кухне не работает вентиляция, а в столовой ребятам приходилось пользоваться не индивидуальным одноразовым полотенцем, а одним-двумя на всех.

На директора школы-интерната завели два дела об административных правонарушениях, а также обязали устранить все нарушения.

Источник: prokrm.ru