Столкновение "Мицубиси" и "Приоры" в Мордовии: один из водителей находится в тяжелом состоянии

В поселке Кемля Ичалковского района произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Инцидент произошел 2 декабря.

В соцсетях очевидцы сообщили, что дорогу не поделили "Мицубиси Лансер" и "Приора". В результате столкновения травмы получили водители машин. Мужчины были доставлены в районную больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

Как сообщалось ранее, в Краснослободском районе произошло ДТП в ночное время. На 42-м километре автодороги "Ковылкино – Краснослободск" в кювет улетел автомобиль, марка которого не уточняется. На данный момент есть информация о пяти пострадавших.