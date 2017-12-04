Женская сборная Мордовии по биатлону выиграла эстафету на этапе КР в Тюмени

В Тюмени завершился этап Кубка России по биатлону. Женская сборная Мордовии удачно выступила в эстафете, завоевав золотые медали.

Команда в составе Ирины и Елены Кручинкиных, Натальи Ушкиной и Натальи Шалаевой заняла первое место, опередив ближайших преследовательниц из ХМАО на полторы минуты. Время мордовских девушек - 1:16.39. Бронзу завоевала команда из Новосибирска.

По словам тренера Елены Сапожниковой, это первый большой успех биатлонисток из РМ на Кубке России.

Ранее сообщалось, что Ирина Кручинкина завоевала в Тюмени бронзовую медаль в спринтерской гонке на 7,5 км.