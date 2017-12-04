Житель Саранска украл у своей знакомой 30 тысяч и прогулял их в кафе

Жительница Саранска подала заявление в полицию, сообщив, что стала жертвой ограбления. По словам 35-летней пострадавшей, с ее банковской карты пропали 30 тысяч рублей. Денег дама хватилась, когда ей на телефон пришло сообщение о снятии.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что в результате проведенных мероприятий, анализа записей с видеокамеры банкомата был задержан подозреваемый. Им оказался знакомый потерпевшей, которому она несколько дней назад передавала документы.

Выяснилось, что в папку нечаянно попал конверт с картой и пин-кодом. Мужчина воспользовался ситуацией и обналичил счет, не подумав вернуть карту владелице. Похищенные деньги он потратил на покупку спиртного и отдых в развлекательном заведении.

Источник: 13.мвд.рф