Подробности ДТП в поселке Кемля: в аварию попали не два, а три автомобиля

Стали известны уточненные данные, касающиеся ДТП в поселке Кемля Ичалковского района. Изначально сообщалось, что в аварию попали два автомобиля. Теперь же пресс-служба ГИБДД по РМ уведомила, что в указанном населенном пункте столкнулись три машины.

Как и сообщалось предварительно, виновником аварии стал водитель "Мицубиси Лансер". Он столкнулся с "Приорой", которая затем врезалась в припаркованную "Ауди 80".

В результате ДТП водители "Мицубиси" и "ВАЗа" были госпитализированы в районную больницу. Один из пострадавших по прибытии в медучреждение находился в тяжелом состоянии.

Источник: gibdd.ru/r/13