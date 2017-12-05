Лыжница из Мордовии заняла 11-е место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Норвегии

Лыжница из Мордовии Анастасия Седова приняла участие во втором этапе Кубка мира ФИС по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере. В заключительный день этапа спортсмены соревновались в скиатлоне на 15 км. Воспитанница КСШОР Мордовии заняла 11-е место.

Победительницей среди женщин стала Шарлотт Калла (Швеция), второе место у Хейди Венг (Норвегия), третье - у Хаги Рагнхильд (Норвегия).

Как сообщалось ранее, мордовские лыжники завоевали две награды на ежегодных всероссийских соревнованиях в Сыктывкаре, которые открыли новый спортивный сезон. Спортсмены боролись за награды в индивидуальной гонке на 10-15 километров свободным стилем и 5-10 километров классическим стилем.

Источник: mordovia-sport.ru