В Саранске в преддверии ЧМ-2018 пройдут массовые рейды для выявления асоциальных личностей

В Саранске полицейские осуществят массовые проверки квартир накануне чемпионата мира по футболу 2018 года. В рамках профилактических рейдов стражи порядка намерены проверить те квартиры, где проживают асоциальные личности.

По данным СМИ, в мэрии знают все имена хозяев квартир потенциальных нарушителей порядка. С этими людьми проведут беседы, а некоторым предложат поработать в сфере ЖКХ. Возможно, труд исправит их и наставит на правильный путь, полагают чиновники.

Ранее стала известна предварительная дата выпускного-2018 в Саранске. Праздник намечен на 21 июня 2018 года. Дату проведения выпускного подбирают, учитывая матчи ЧМ-2018, которые пройдут в столице РМ следующим летом.

Источник: "Известия Мордовии".