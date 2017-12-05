Власти Саранска настоятельно советуют водителям пересесть на общественный транспорт во время ЧМ

Мэр Саранска Петр Тултаев уже сейчас предупредил автолюбителей, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года им настоятельно рекомендуют передвигаться на общественном транспорте. В частности, на Советской площади столицы РМ будет работать фан-зона, которая сильно затруднит езду на личном авто.

"Гостей будет много, особенно в центральной части города. Скорее всего, будет шумно. Жителям этой части Саранска к данному факту нужно отнестись с пониманием. Без этого нельзя.

В центральной части города и рядом со стадионом будут ограничения движения. Мы просим жителей воздержаться в этот период от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественный", - сказал градоначальник.

Источник: adm-saransk.ru