Смертельное ДТП в Мордовии: один человек погиб при столкновении КамАЗа, УАЗа и "десятки"

В Ромодановском районе Мордовии произошло серьезное ДТП. Информация о происшествии появилась в соцсетиях.

По словам очевидцев, КамАЗ с прицепом, загруженным свеклой, врезался в легковой автомобиль и УАЗ. В результате столкновении "десятка" превратилась в груду металла. Прицеп грузовика опрокинулся на дорогу.

В результате аварии один человек погиб. Его личность пока не сообщается. Не исключено, что причиной аварии стал гололед.

Другие подробности трагедии станут известны позднее.

Как сообщалось ранее, в Краснослободском районе произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок.

Источник: Соцсети