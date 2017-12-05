"Сарансккабель-Мордовия" одержал две победы в трех матчах 3-го тура первой лиги ЧР

В Саратове состоялись матчи третьего тура чемпионата России – чемпионата ЦФО по волейболу среди команд первой лиги. ВК "Сарансккабель-Мордовия", выступающий в подгруппе "Б", одержал 2 победы и потерпел 1 поражение.

Сперва саранская команда выиграла у "Кристалла" из Острогожска – 3:2. После этого "кабельщики" без вариантов уступили лидеру чемпионата "Тамбову" – 0:3. В заключительном матче тура "Сарансккабель" взял верх над саратовским "Энергетиком" – 3:0.

После этого тура "Сарансккабель-Мордовия" имеет в активе 20 очков и занимает второе место вслед за "Тамбовом" (24 очка).

Следующий тур состоится в Саранске 22-24 декабря.