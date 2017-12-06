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Президент Региональной хоккейной лиги Нижнего Новгорода возглавил СШОР РМ по хоккею

Президент Региональной хоккейной лиги Нижнего Новгорода возглавил СШОР РМ по хоккею

Президент Региональной хоккейной лиги Нижнего Новгорода Руслан Сухов рассказал о турнире любительских команд по хоккею на Кубок телеканала НТМ, который пройдет в Саранске с 4 по 6 января. Участие в соревнованиях примут команды из Саранска, Рузаевки, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и Пензы.

"Любительский хоккей Нижнего Новгорода и Саранска начинает тесное сотрудничество. Соревнования на Кубок телеканала НТМ являются своеобразной прелюдией. В дальнейшем мы планируем создать в Саранске филиал РХЛ.

РХЛ в Нижнем Новгороде существует с 2012 года. Начинали с 11 команд, сейчас их 50, играют предприятия, бизнесмены, студенты. Открыты два филиала – в Санкт-Петербурге и Дзержинске. Эти соревнования, что важно, привлекают молодежь. Уверен, что в Мордовии число любительских команд увеличится", - сказал Сухов.

Также он сообщил, что возглавил спортивную школу олимпийского резерва РМ по хоккею.

"Будем привлекать квалифицированных тренеров, учить ребят по современным методикам. А это, кстати, не только ледовая подготовка. Планируем тесно сотрудничать с "Торпедо" (Нижний Новгород), другими командами, в том числе из Санкт-Петербурга. Постараемся увеличить число детей, занимающихся хоккеем в Мордовии как минимум вдвое", - добавил тренер.

Источник: "Известия Мордовии".