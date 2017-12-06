Президент Региональной хоккейной лиги Нижнего Новгорода возглавил СШОР РМ по хоккею

Президент Региональной хоккейной лиги Нижнего Новгорода Руслан Сухов рассказал о турнире любительских команд по хоккею на Кубок телеканала НТМ, который пройдет в Саранске с 4 по 6 января. Участие в соревнованиях примут команды из Саранска, Рузаевки, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и Пензы.

"Любительский хоккей Нижнего Новгорода и Саранска начинает тесное сотрудничество. Соревнования на Кубок телеканала НТМ являются своеобразной прелюдией. В дальнейшем мы планируем создать в Саранске филиал РХЛ.

РХЛ в Нижнем Новгороде существует с 2012 года. Начинали с 11 команд, сейчас их 50, играют предприятия, бизнесмены, студенты. Открыты два филиала – в Санкт-Петербурге и Дзержинске. Эти соревнования, что важно, привлекают молодежь. Уверен, что в Мордовии число любительских команд увеличится", - сказал Сухов.

Также он сообщил, что возглавил спортивную школу олимпийского резерва РМ по хоккею.

"Будем привлекать квалифицированных тренеров, учить ребят по современным методикам. А это, кстати, не только ледовая подготовка. Планируем тесно сотрудничать с "Торпедо" (Нижний Новгород), другими командами, в том числе из Санкт-Петербурга. Постараемся увеличить число детей, занимающихся хоккеем в Мордовии как минимум вдвое", - добавил тренер.

Источник: "Известия Мордовии".