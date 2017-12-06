РЖД: отныне жители Мордовии смогут покупать билеты на поезда за 90 суток до отправления

С 10 декабря стартует продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны за 90 дней до даты их отправления. Оформить билеты можно будет как в ж/д кассах, так и самостоятельно на официальном веб-сайте РЖД.

Представители РЖД сообщили, что работа по увеличению глубины продаж проездных документов ведется по многочисленным просьбам пассажиров. Данная мера также позволит не только лишь улучшить качество обслуживания пассажиров, однако и увеличить доступность перевозок.

Напомним, что до 2016-го продажа билетов открывалась за 45 суток.

Ранее сообщалось, что в Саранске общественный транспорт "зазвучит" на испанском языке.

Источник: "Известия Мордовии".