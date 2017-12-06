Смертельное ДТП в Саранске: водитель легковушки протаранил жилой дом

В Саранске произошло ДТП.

По словам очевидцев, шофер не вписался в крутой поворот с улицы Короленко на проспект 70 лет Октября и протаранил частный жилой дом. Вследствие столкновения один человек умер.

Удар был такой силы, что у строения обрушилась кирпичная облицовка. Скорее всего, причиной трагедии стал гололед и превышение скорости. На месте работают работники МЧС и дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что в Мордовии водитель "четверки" погиб при столкновении с молоковозом.

Также стало известно о том, что Виновником смертельного ДТП в Ромодановском районе стал погибший водитель "десятки"

Источник: "Известия Мордовии".