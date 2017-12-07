8 декабря в Саранске ограничат движение транспорта и исключат стоянку (список адресов)

Завтра, 8 декабря, весь Саранск будет отмечать День Героев Отечества. В связи с этим событием в столице Мордовии будет временно исключена стоянка всех видов транспорта, о чем сообщили в горадминистрации.

Ограничения будут действовать с 20:00 7 декабря до 06:00 8 декабря:

по проспекту Российской Армии;

по Советской от Демократической до Рабочей;

по Красноармейской от Кавказской до Советской;

по Володарского от Коммунистической до Советской;

на парковках: в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия, в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова, в районе здания Мордовского РФ АО "Россельхозбанк", в районе ТЦ "РИО".

с 20:00 7 декабря до 15:30 8 декабря:

по Пролетарской от Коммунистической до Б. Хмельницкого;

на парковке в районе здания ГБУК "Мордовская государственная филармония – РДК";

Будет временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств 8 декабря:

с 06:00 до 11:30 - по Советской от Демократической до Большевистской, по ул. Красноармейской от Саранской до Советской;

с 06:00 до 12:30 - по проспекту Российской Армии;

с 06:00 до 13:30 - по ул. Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской, на парковках: в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова, в районе здания Мордовского РФ АО "Россельхозбанк", в районе ТЦ "РИО";

с 12:00 до 15:30 - по Пролетарской от Коммунистической до Б. Хмельницкого;

с 06:00до 20:00 - по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Коммунистической, по ул. Л. Толстого от ул. Советской до ул. Коммунистической, по ул. Володарского от ул. Советской до ул. Коммунистической, по ул. Советской от ул. Володарского до ул. Рабочей, на парковке в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, 26).

Исключение составят спецмашины.

Источник: adm-saransk.ru