"Докторскую" колбасу из Мордовии можно есть, не опасаясь за свое здоровье

"Докторская" колбаса, производимая в Мордовии, соответствует высоким стандартам качества. Такой вывод сделали эксперты Роскачества по результатам проверки продукции российских производителей.

В общей сложности эксперты оценили 30 самых популярных на российском рынке брендов. В расчет брались около 70 показателей. У 14 брендов "Докторская" колбаса оказалась таковой не только по названию — в ней обнаружены следы антибиотиков.

"Докторскую" колбасу из Мордовии эксперты назвали в числе тех продуктов, которые можно есть без опасности для здоровья. Впрочем, и здесь нашлась своя ложка дегтя – в производимой в Мордовии "Докторской" были обнаружены части голов, частицы слизистых оболочек и хрящей. Производитель "забыл" сообщить об этом на упаковке, нарушив права потребителей.

Исследование также развеяло всенародный миф о том, что в колбасу кладут туалетную бумагу. Такой ингредиент не был найден в колбасах ни одного из производителей, подвергнутых оценке.

Источник: "Известия Мордовии".