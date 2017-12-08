Главбуха из Мордовии будут судить за попытку прикинуться бедной ради стипендии дочери

Прокуратура Зубово-Полянского района провела проверку работы МУП "Электротеплосеть". В пресс-службе ведомства сообщили, что в ноябре прошлого года главный бухгалтер организации решила помочь дочери в получении социальной стипендии. Женщина изготовила себе справку, что с августа по октябрь она получала 12 тыс. рублей в месяц. На самом деле, мошенница заработала за этот период в сумме более 160 тысяч рублей.

После этого дама обратилась с заявлением в местную соцзащиту, где получила документ, согласно которому ее родственница относится к малообеспеченной семье. На основании справки студентке несколько месяцев выплачивалась стипендия в размере более 10 тыс. рублей.

В настоящее время на главбуха возбуждено уголовно дело.

Источник: prokrm.ru