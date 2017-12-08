Житель Инсара не выплачивал 200-тысячный долг по алиментам, пока ему не запретили продавать квартиру

Житель Инсара выплатил долг по алиментам в размере почти 200 тысяч рублей. На такой шаг его побудила невозможность продавать недвижимость.

Мужчину пытались заставить оплатить долг мирным путем, но ни арест его имущества, ни ограничение на выезд за границу, ни другие меры не принесли успеха. Ситуацию изменил запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости. Должник решил продать принадлежащую ему квартиру в Саранске, но запрет, вынесенный судебным приставом, помешал ему в этом.

После этого должник выплатил средства в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП по РМ.

Источник: r13.fssprus.ru