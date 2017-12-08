В Центральный государственный архив в Москве переданы документы поэтессы из Мордовии Людмилы Татьяничевой

В Центральный государственный архив в Москве, который контролируется Главархивом столицы, поступили творческие документы Людмилы Константиновны Татьяничевой. Она была поэтессой, прозаиком, корреспондентом нескольких газет, а также главредом книжной серии "Уральская библиотека", сообщает сайт мэра Москвы.

Людмила Татьяничева родилась 6 декабря 1915 года в Ардатове (Мордовия) в семье сельской учительницы и студента-медика. За свою творческую деятельность Людмила Константиновна была награждена двумя орденами "Знак Почета", двумя орденами Трудового Красного Знамени и Государственной премией РСФСР им. А. М. Горького за книгу "Зорянка" (1970 г.).

Источник: "Известия Мордовии".