Житель Мордовии до полусмерти избил родного брата, не давшего ему денег на водку

25-летний житель села Лябмирь пойдет под суд за избиение родного брата. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, ранее судимый парень выпил и направился к родителям, где стал требовать денег на водку. В квартире в это же время находился старший брат незваного гостя, который отказал родственнику в деньгах.

Визитер не на шутку разозлился и набросился на брата с кулаками, устроив настоящую бойню. Избитого срочно доставили в больницу.

В настоящее время подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания.

Как сообщалось ранее, двоих жителей Мордовии арестовали по подозрению в групповом изнасиловании девушки.

Источник: 13.мвд.рф