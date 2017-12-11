25-летнего жителя Мордовии могут посадить за романтические отношения с 16-летней девушкой

Один из жителей Торбеевского района Мордовии подал заявление в полицию, сообщив, что его несовершеннолетнюю дочь растлевает взрослый мужчина. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, девочке едва исполнилось 16 лет, но она, вопреки запретам родителей, встречается с человеком, который старше ее на 9 лет.

25-летний подозреваемый не стал отрицать, что встречается с подростком, и написал явку с повинной. Хотя девушка заявила, что никаких насильственных действий и угроз к ней не применялось, молодому человеку грозит суровое наказание. Не исключено, что он сядет в тюрьму на несколько лет.

Источник: 13.мвд.рф