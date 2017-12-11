В Мордовии фура вылетела с дороги из-за погодных условий, пострадали 2 человека

В Атюрьевском районе Мордовии произошло ДТП с участие фуры, в котором пострадали два человека. В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что водитель большегруза не справился с управлением и вылетел с дороги.

По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру фуры. Состояние их здоровья на данный момент неизвестно.

Вероятной причиной инцидента стали дорожные условия. Официальная версия будет озвучена позже.

Ранее сообщалось, что жительница Мордовии попала под колеса "Калины" из-за собственной беспечности.

Источник: 13.mchs.gov.ru