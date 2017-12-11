14-летняя школьница из Мордовии проткнула себя, упав прямо на вязальную спицу

В одной из больниц Дубенского района врачам пришлось столкнуться с довольно необычной травмой. Доктора извлекали вязальную спицу из руки 14-летней девочки.

Травму школьница получила у себя дома - в одном из сел района. Она шла по комнате со спицей в руках, оступилась и упала, наткнувшись на острый предмет. Спица пронзила область запястья и застряла там.

К счастью, дома находились родные пострадавшей. Они быстро доставили ее в больницу. Школьнице удалось избежать серьезных последствий: спицу благополучно извлекли, а пострадавшую отпустили домой.

Источник: "Известия Мордовии".